Caminhonete capota após ser atingida por carro em Ji-Paraná

Colisão ocorreu na tarde desta terça-feira (17) no 2° distrito da cidade. Condutores e passageiro não se feriram gravemente no acidente.

Uma caminhonete capotou após ser atingida por um veículo que invadiu a preferencial em uma rua do Bairro Nova Brasília, no 2° distrito de Ji-Paraná (RO), distante a cerca de 370 quilômetros de Porto Velho. O acidente ocorreu durante a tarde desta terça-feira (17). Apesar do capotamento nenhum dos dois motoristas se feriu com gravidade.

Testemunhas informaram à Polícia Militar (PM) que a caminhonete seguia pela Rua São Luiz, quando foi atingida por um carro de passeio que trafegava pela Rua Seringueiras (T-14). Por causa da batida, a caminhonete capotou.

A PM e o Corpo de Bombeiros compareceram ao local da colisão e, apesar do capotamento, os condutores dos veículos e o passageiro do carro passeio, uma criança de 8 anos, não se feriram com gravidade.

Uma equipe da Polícia Técnica compareceu ao local para realizar os trabalhos periciais e liberar a via.