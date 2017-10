Campanha conscientiza sobre adoção e cuidados com animais

Primeira-dama Ieda Chaves destacou a importância de ações semelhantes

Políticas públicas para animais como adoção responsável, castração, denúncia de maus tratos, além de preocupação com vacinação e vermifugação, foram temas tratados sábado à tarde, no Espaço Alternativo, em Porto Velho, em evento organizado pela comissão de proteção e defesa animal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) seccional Rondônia.

Dentro Semana de Proteção Animal, o evento reuniu feira de animais e produtos afins, campanhas de incentivo à adoção e vacinação animal, doação de ração de cães e gatos.

Andréa Almeida, presidente da comissão organizadora, disse que o evento buscou “despertar na sociedade apontando a necessidade de políticas públicas e também conscientizar sobre os direitos dos animais”.

Ela indica também que os donos de animais devem evitar a proliferação de filhotes, animais soltos nas ruas “e, no caso de ver bichinhos soltos nas ruas, não resgatá-los, e sim informar alguma entidade de acolhimento e proteção”.

Gestora de iniciativas e ações de voluntariado, sociais e assistenciais, a primeira-dama de Porto Velho, Ieda Chaves, compareceu e elogiou o evento. “A iniciativa da OAB é importante, pois desperta o cuidar de pets abandonados, e mesmo os domésticos, evitando a superpopulação. Se não se fizer isso, fica difícil porque não há mais espaços e alimentos disponíveis para acolhimento”.

Ieda segue dizendo que as pessoas devem pesquisar as ONG que cuidam dos animais tanto para adotar algum como também para fazer doação de alimentos.

Delmira Duarte, presidente da Associação Amigos de Patas, que atualmente guarda cerca de 600 animais – 400 cães e 200 gatos – alerta que “é crescente o número desses mamíferos abandonados em Porto Velho. E uma hora alguém tem que adotar”. Quando há adoção, diz, “fazemos o acompanhamento sobre a saúde e o bem estar do animal. Se alguém adotar e, depois, arrepender-se, não atirar o cão ou o gato nas ruas, devolve onde o pegou”, adverte.

