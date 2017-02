Candidatos a Procurador-Geral de Justiça participam de debate no dia 23 de fevereiro

Os candidatos ao cargo de Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Rondônia, para o biênio 2017-2019, vão participar de um debate, no dia 23 de fevereiro, às 15 horas, no edifício-sede do MPRO em Porto Velho, com transmissão para o interior pelo sistema de videoconferência.

O debate está sendo promovido pela Associação do Ministério Público do Estado de Rondônia (AMPRO) para propiciar aos candidatos a possibilidade de discutirem suas propostas de gestão com os integrantes da Instituição.

Três Membros concorrem ao cargo: o Procurador de Justiça, Airton Pedro Marin Filho, que concorre à reeleição, e os Promotores de Justiça Éverson Antônio Pini e Jefferson Marques Costa.

O período de recepção dos votos pela Comissão Eleitoral ocorrerá de 1º a 15 de março. A apuração dos votos ocorrerá no dia 15 de março. Após a homologação do resultado da eleição, o Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça, por ofício, encaminhará, no prazo de 24 horas, a lista tríplice ao governador, indicando o número de votos de cada candidato. A posse do novo Procurador-Geral de Justiça será em maio, em data a ser definida.