Cantor sertanejo rondoniense morre após caminhonete cair de ponte

Nova Monte Verde/MT – Um acidente automobilístico tirou a vida do cantor alta-florestense, Wagner Roberto Marinho, 34 anos. O acidente acorreu há cerca de 10 km de Nova Monte Verde/MT, por volta das 21 horas.

Informações preliminares são de que Wagner retornava da fazenda da família, e perdeu o controle em cima de uma ponte, conhecida como “Ponte Torta”, na Rodovia MT-208.

O veículo, uma S-10 de cor prata, ficou destruído, o corpo do sertanejo ficou preso nas ferragens, o Corpo de Bombeiros de Alta Floresta se deslocou até o local para auxiliar no resgate. Wagner fazia dupla com Eduardo, “Marinho e Eduardo”, dupla de destaque no município e também na região.

Via Tudorondonia