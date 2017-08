Capixaba acompanha equipe de Rondônia no programa Calha Norte

O deputado federal Nilton Capixaba (PTB-RO), Coordenador da bancada em Brasília, acompanhou a secretária adjunta da Seagri, Mary Braganhol e os técnicos Lilian e Rogério em audiência com o brigadeiro Roberto Dantas, responsável pelo programa Calha Norte do Ministério da Defesa, onde foram tratados os assuntos ligados a Emenda Impositiva de Bancada, no valor de R$ 150 milhões que está em fase final para a devida licitação.

Esses recursos, são resultados de muito esforço da bancada federal e do próprio governador Confúcio Moura visando o desenvolvimento do setor agropecuário do Estado.

Capixaba disse que esse dinheiro será suficiente para a compra de mais de mil máquinas e equipamentos que serão distribuídos para as prefeituras e associações e serão utilizados na melhoria do setor agrícola, gerando emprego e renda.

São inúmeros tratores, micro-ônibus, Pá-carregadeiras, PCs, Patrol, retroescavadeiras, caminhões, grades e carretas que representarão o desenvolvimento de Rondônia.

“Estamos engajados no sentido de que o Ministério da Defesa proceda logo essa licitação porque queremos logo aproveitar esse período de estiagem das chuvas para arrumar as estradas vicinais e preparar a terra para o plantio. Por isso, estamos com a equipe do governo arrumando os últimos detalhes com os técnicos do programa, para que tudo aconteça o mais breve possível”, finalizou.

Nahoraonline