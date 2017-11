Capixaba anuncia palestras sobre prevenção do câncer em Rondônia

O deputado federal Nilton Capixaba (PTB-RO), anunciou a realização de três palestras que serão proferidas pelo médico do hospital do Câncer de Barretos, Raphael Luiz Haikel Jr em Porto Velho, Cacoal e Ariquemes, tratando da prevenção da doença, como forma de diminuir a incidência, reduzindo o sofrimento da população.

O médico Raphael disse que a prevenção é a mudança da história do câncer nas pessoas.

“Prevenir é uma forma de evitar mesmo essa terrível doença que tem ceifado vidas”, frisou.

A programação será a seguinte:

Em Porto Velho, com início às 19h, será no Grande Templo da Igreja Assembleia de Deus, no dia 07 de dezembro.

Em Cacoal, às 19h, na CEMADERON, no dia 08 de dezembro.

Em Ariquemes, às 17h, na Igreja Sede da Assembleia de Deus, dia 09 de dezembro.

O parlamentar convida a população para participar desse importante evento.

Veja o vídeo: