Capixaba anuncia R$ 150 milhões de reais para o desenvolvimento produtivo de Rondônia

“ O deputado Nilton Capixaba, esteve no meu gabinete mais de 100 vezes, sempre atrás de recursos federais. Essa emenda impositiva que o Estado de Rondônia conseguiu no valor de R$ 150 milhões de reais é a maior já paga em todo o Brasil, graças a sua busca incessante aqui no Calha Norte”, afirmou o Brigadeiro Roberto Dantas do Ministério da Defesa.

Com essa afirmação, o deputado federal Nilton Capixaba (PTB-RO), juntamente com o governador Confúcio Moura, participou de ato solene da assinatura do convênio nesse valor para a aquisição de equipamentos agrícolas que irão resolver os problemas no setor produtivo nos 52 municípios do Estado.

“Todos os prefeitos, associações, pecuariastas e produtores do programa Pronaf (agricultura familiar) serão beneficiados com essa emenda de bancada que além de ajudar na agricultura vai recuperar as estradas vicinais, responsáveis por escoar a produção e garantir a venda dos produtos do homem do campo”, frisou.

Na oportunidade, Capixaba lembrou que esse é um esforço dos 11 parlamentares que compõem a bancada federal e ainda a especial atenção, do brigadeiro Roberto Dantas e sua equipe, responsável pelo programa Calha Norte do Ministério da Defesa.

O governador Confúcio Moura que assinou o convênio ontem, disse que esse é um dos mais importantes projetos para Rondônia, principalmente no momento de crise que ainda passa o Brasil. Em nome do povo do Estado, agradeceu o empenho pessoal de Nilton Capixaba como Coordenador da Bancada Federal, dos técnicos do Calha Norte e principalmente do Secretário Parlamentar, Francisco Machado (Chicão) que incansavelmente apresentou toda a documentação para que esse convênio se tornasse realidade.

Com esses recursos federais, serão comprados Patrol, trator de pneus com grade aradora e carreta, escavadeira hidráulica, pá carregadeira, retroescavadeira, caminhão caçamba traçado e trucado 6×4, utilizados na agricultura, setor este, responsável pelo PIB brasileiro.

A atuação do parlamentar a frente da Coordenação da Bancada Federal, sempre deu grandes resultados com recursos federais conseguidos pelos parlamentares que a compõem, resultando em um maior desenvolvimento a todos os municípios do estado que muitas vezes dependem das emendas parlamentares para implantarem os seus projetos visando melhor qualidade de vida a sua população.

Veja o vídeo: