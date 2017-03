Capixaba anuncia reunião com ministro do planejamento , parlamentares e sindicalistas para tratar de Transposição

O deputado federal Nilton Capixaba (PTB-RO), Coordenador da bancada de Rondônia, marcou audiência com o ministro do planejamento, Dyogo Oliveira Barbalho e a presidente da Comissão Especial dos Ex-territórios Federais, Neleide Ábila, no dia 08 de março, quarta-feira, para tratar de assuntos ligados a transposição dos servidores estaduais para o plano federal.

Nessa audiência, os senadores e deputados federais de Rondônia foram convidados, juntamente com os sindicalistas envolvidos nesse processo, representando seus filiados.

Capixaba disse que pretende discutir com o ministro uma maior celeridade nesse processo, porque entende que já passou da hora para uma solução definitiva e não aceita mais atrasos no enquadramento dos servidores.

O parlamentar pretende solicitar esclarecimentos sobre a questão “Subjudice” citado nos Decretos que reconhecem o direito dos servidores, como o seu significado prático para que depois os servidores transpostos não sejam prejudicados ou até mesmo demitidos.

“Não podemos mais tolerar tanto descaso e demora em um enquadramento que já deveria ter sido concluído, proporcionando economia para o Estado de Rondônia”, finalizou.

nahoraonline