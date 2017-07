Capixaba assegura recursos na LDO para duplicação da BR-364, aeroportos e reformas nas estradas

O deputado federal Nilton Capixaba (PTB-RO) participou de reunião na Comissão Mista do Orçamento (CMO) juntamente com parlamentares membros e conseguiu a aprovação de três emendas na LDO, que são recursos que ficam carimbados para sua utilização no ano seguinte. Foram aprovados os Estudos, Projeto e Planejamento visando a duplicação da BR-364, manutenção de vários trechos das rodovias em Rondônia e a construção, reforma e reaparelhamento de aeroportos e aeródromos de interesse regional no Estado.

Esse projeto de duplicação da BR- 364, é uma reivindicação da população rondoniense por conta dos acidentes fatais que ainda acontecem, será feito para a duplicação da rodovia federal do município de Vilhena até a capital, Porto Velho.

Capixaba assegurou também na Comissão Mista do Orçamento, o dinheiro suficiente para a construção e ampliação de novas pistas e terminais de passageiros nos aeroportos regionais, incluindo os municípios de Vilhena, Cacoal, Ji-paraná, Ariquemes e Guajará-mirim. Para ele, o progresso passa por onde tem transporte rápido e seguro.

O parlamentar disse que esses recursos, chamados “carimbados” já estão assegurados por ele para melhor infraestrutura do Estado e melhoria da qualidade de vida da população que usa os transportes para trazer o desenvolvimento para Rondônia.

“Como deputado e coordenador da bancada federal, juntamente com os meus colegas parlamentares, sempre busquei os recursos oriundos do Orçamento Geral da União para dotar Rondônia de melhores condições financeiras, visando o seu desenvolvimento, gerando emprego e renda”, finalizou.

Veja o vídeo:

Nahoraonline