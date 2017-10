Capixaba diz que a bancada vai garantir recursos para a segurança pública de Rondônia

Na audiência que teve com o ministro da Justiça, Torquato Jardim, na semana passada, onde participou o secretário de segurança do Estado, Lioberto Caetano, o deputado Nilton Capixaba teve a oportunidade de ouvir sua explanação ao ministro relativa às necessidades de maior vigilância na área de fronteira com os países vizinhos, objetivando coibir a entrada de drogas e armas que abastecem o crime organizado em vários estados brasileiros.

“A fronteira, acaba sendo a rota de saída para vários lugares do país e Rondônia, abastecendo os criminosos que destroem as famílias brasileiras com a venda de drogas”, frisou.

O parlamentar esteve com o governador Confúcio Moura e tratou dos projetos relacionados à vigilância de fronteira e com a segurança em todo o Estado, faltando apenas assegurar os recursos necessários para isso.

Publicidade

O ministro Torquato disse ao Coordenador da bancada que necessitava de mais recursos para esse fim, uma vez que os cortes no Orçamento Geral da União estão acontecendo e precisava de recursos específicos.

Segundo o ministro, torna-se necessária a compra de barcos velozes para perseguir traficantes nos rios amazônicos, câmeras de vigilância e até a utilização de Drones na área de fronteira e ainda a contratação de pessoal especializado para a execução planejada.

Disse ainda o ministro que muitas imagens feitas nessas áreas por satélites, serão utilizadas em terra e no ar por equipe policial especializada.

Capixaba garantiu ao ministro que os recursos serão alocados pela Bancada Federal, já tendo inclusive conversado com os parlamentares que a compõem, para que o estado de Rondônia seja dotado de maior estrutura para o combate ao crime organizado, principalmente na área de fronteira.

Assessoria