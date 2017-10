Capixaba é convidado a participar de evento internacional sobre segurança alimentar

O deputado federal Nilton Capixaba (PTB), membro da Frente Parlamentar de Agricultura foi convidado a participar de evento internacional sobre segurança alimentar, pela AGRISCAPE, nos dias 14 e 15 de novembro, focado em investimentos em agricultura e processamento de produtos agrícolas fora do país.

Essa exposição que acontecerá nos Emirados Árabes, reunirá cerca de 50 expositores para mostrar o que está disponível para o investimento de terras agrícolas e plantas alimentares de 42 países diferentes. Essa exposição atrairá cerca de 300 fundos de capital privado, investidores e empresários do setor agrícola mundial, que serão selecionados de acordo com o tamanho de seus investimentos no setor agrícola no exterior e após cuidadosa seleção que incluirá os principais tomadores de decisões.

Capixaba disse que vários empresários estrangeiros tem o interesse em investir no setor produtivo em Rondônia e o assunto segurança alimentar é de vital importância para o setor.

A Frente Parlamentar de Agricultura da qual o parlamentar faz parte, o colocará como seu representante nesse evento internacional que visa exposição, workshops, reuniões one-to-one, funções de rede, onde é possível detalhar as vantagens de investir em oportunidades de Agronegócio.

“Precisamos investir mais no setor produtivo de Rondônia, para a geração de emprego e renda, permitindo o fortalecimento de nossa economia”, finalizou.

Assessoria