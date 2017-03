Capixaba participa de audiência no Ministério da Defesa e pede pelo Calha Norte

O deputado federal Nilton Capixaba (PTB-RO), coordenador da bancada federal, participou de audiência com o ministro da defesa, Raul Jungmann e os deputados federais Luiz Cláudio, Lúcio Mosquini, Marcos Rogério e senador Ivo Cassol, para tratar da permanência do programa Calha Norte que atende a vários municípios brasileiros, principalmente os da região norte.

A bancada foi pedir ao ministro que não permita que esse programa seja enviado para a Caixa Econômica Federal, porque inviabiliza as obras e os projetos em andamento por conta da morosidade que a instituição apresenta.

“Não podemos permitir que esse programa vá para uma instituição que leva 5 meses para aprovar uma medição. Seria um retrocesso para Rondônia”, frisou.

O brigadeiro Roberto Dantas, responsável pelo Calha Norte, expôs ao ministro que no início tinha apenas R$ 3,5 milhões de recursos há cinco anos atrás e agora tem mais de R$ 800 milhões e sua equipe foi reduzida em mais de 14 servidores. Essa é a maior dificuldade que o programa apresenta e por isso solicitou que a CEF tomasse conta dos projetos mais complexos e volumosos.

A bancada inteira pediu ao ministro que não permitisse que isso acontecesse porque os prejuízos seriam incalculáveis.

Capixaba aproveitou para pedir também ao ministro Jungmann que investisse na proteção das áreas de fronteira prevenindo o tráfico de drogas e de armas para o país.

O ministro prometeu a bancada federal que vai se reunir com o brigadeiro Dantas e discutir uma melhor logística para dar prosseguimento aos projetos oriundos das emendas parlamentares e posteriormente daria uma resposta aos parlamentares.

Com relação a área de fronteira, o ministro sugeriu que fosse criada uma Comissão Permanente sobre as fronteiras e aceitou o convite do deputado Capixaba para ir a Rondônia em data ainda a ser definida para em audiência pública, discutir com as instituições e a população, uma melhor forma de atacar a defesa das fronteiras, evitando roubos de veículos, tráfico de drogas e armas.

Capixaba disse estar satisfeito com a audiência e sentiu vontade política no ministro em ajudar a região norte e particularmente o Estado de Rondônia.