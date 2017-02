Capixaba participa de reunião no Ministério da Integração Nacional e define recursos para Rondônia

O deputado federal Nilton Capixaba (PTB-RO) coordenador da bancada federal de Rondônia, juntamente com senadores, deputados federais, prefeitos e vereadores, se reuniu ontem com o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, para definir a forma e o objeto final de aquisições dos recursos oriundos de Emenda Impositiva de Bancada, no valor total de R$ 224 milhões de reais.

Capixaba disse que foi definido os R$ 132 milhões de reais que serão destinados para a cidade de Porto Velho, onde será utilizado na pavimentação asfáltica. No ministério da Integração, está sendo discutido o projeto a ser apresentado no sentido de definir quais ruas e bairros que receberão o asfalto, dando prioridade aos que mais precisam.







“Esses recursos para asfaltamento da capital, resolverão mais da metade dos problemas de falta de asfalto e o que restar, vamos colocar para o ano seguinte”, frisou.

Além disso, são mais R$ 92 milhões de reais a serem utilizados na compra de equipamentos agrícolas que serão destinados aos municípios, ajudando assim na produção rural, responsável pelo PIB rondoniense e brasileiro.

Está em curso também, segundo o parlamentar outra emenda impositiva no valor de R$ 150 milhões de reais que já está em fase de licitação, destinada a compra de mais equipamentos agrícolas para fortalecer a agricultura familiar e associações, gerando emprego e renda no campo.

“Depois da liberação total desses recursos, teremos uma agricultura mais forte e produtiva, gerando divisas para o nosso Estado”, disse.

A discussão com o ministro Helder Barbalho foi no sentido de dar maior celeridade nas propostas e nos projetos, para que o Estado de Rondônia tenha esses recursos disponíveis o mais rápido possível, colaborando assim no desenvolvimento social.

Capixaba disse que em toda a história política desse país, nunca foi liberada uma emenda desse valor para um só estado. Segundo ele, como coordenador da bancada federal, ele tem conseguido liberar muitos recursos para os diversos setores sociais, beneficiando todos os municípios, independente de agremiação partidária.

Ele disse ainda que esses recursos vão melhorar as estradas vicinais, escoando a produção, dando um maior suporte aos novos prefeitos para que superem as dificuldades com essas verbas federais.

Veja o vídeo:

Nahoraonline