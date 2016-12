Capixaba recebe prefeito eleito de Itapuã D’Oeste em Brasília

O deputado federal Nilton Capixaba (PTB-RO) recebeu em seu gabinete o prefeito eleito do município de Itapoã D’Oeste, Moisés Garcia Cavalheiro, juntamente com o atual prefeito, João Testa, que veio solicitar ao parlamentar, recursos na ordem de R$ 500 mil reais para serem aplicados na construção de uma garagem para a frota de veículos do município e ainda a compra de uma retroescavadeira.

O prefeito disse ao parlamentar que Itapoã sempre contou com seus recursos oriundos das emendas individuais e, sem eles, trona-se praticamente impossível pensar em progresso e desenvolvimento.

“Dependemos dos recursos federais para desenvolver o município”, disse.

Capixaba lembrou que sempre priorizou os municípios de Rondônia por entender que as emendas federais são imprescindíveis para ajudar a população que tanto necessita dos serviços em vários setores.

“Com a crise, sem a ajuda do governo federal, os municípios não se desenvolvem”, finalizou.