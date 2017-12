Capixaba solicita liberação de recursos para o município de Alta Floresta

O deputado federal Nilton Capixaba (PTB-RO), participou de audiência com a Gestora do Fundo Nacional de Assistência Social, Dulcelena Martins, juntamente com o secretário municipal do Trabalho e Assistência Social, de Alta Floresta, “Jeremias”, ocasião em que solicitou a requisição de informações quanto à suspensão dos recursos do CRAS – Centro de Referência de Assistência do Munícipio de Alta Floresta D’Oeste, tendo em visa que Município vem prestando atendimentos às famílias com recursos próprios.

Buscando um melhor atendimento, solicitou ainda que a possibilidade de um possível desbloqueio desses recursos.

Na audiência, Dulcelena, anunciou cerca de R$ 200 mil reais que serão liberados assim que o Tesouro Nacional enviar os recursos, o que poderá acontecer ainda essa semana, que serão utilizados no setor social daquele município.

