Capixaba vai a AGU intervir pelos Policiais Militares e Bombeiros

O deputado federal Nilton Capixaba (PTB-RO) participou de audiência hoje pela manha na AGU, objetivando reverter o teor do memorando nº 01491/2017/COEX/PRU1R/PGU/AGU, que determina a SAMP/RO, a suspensão do pagamento aos servidores da Polícia e Bombeiros Militares, transpostos em 2014.

O pagamento do mês de novembro será feito normalmente. Mas, segundo o advogado, tem que haver uma determinação judicial para suspender o pagamento e não somente um memorando da AGU. Com isso, Capixaba foi a AGU para pedir, juntamente com os advogados da Aspometron, que essa decisão seja revista, para que os servidores não saiam da folha da União.

Capixaba disse que os servidores podem contar com seu apoio no sentido de cobrar mais justiça com os que tem direito à transposição.