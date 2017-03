Capixaba vai à Secretaria de Aviação Civil e anuncia melhorias em aeroportos

O deputado federal Nilton Capixaba (PTB-RO) participou de audiência ontem à tarde, na Secretaria de Aviação Civil, com o assessor Dario Rais Lopes e o técnico Eduardo, onde na oportunidade, acertou os detalhes de uma audiência em Rondônia, no próximo dia 23, nos municípios de Cacoal, onde verificarão a ampliação do terminal de passageiros, os equipamentos de navegação e estação meteorológica, onde mais de R$ 3 milhões de reais já foram liberados para esse empreendimento.

Capixaba disse que o maior objetivo é proporcionar a população de Cacoal voos noturnos, porque esses equipamentos dão condições para isso, mesmo que esteja chovendo na área de pouso.

O parlamentar acredita que a partir da instalação do aeroporto no município e agora com a ampliação e aumento dos voos, as passagens ficarão mais baratas e o desenvolvimento na região aumentará bastante.

“Se a pessoa verificar o que era Cacoal antes e o que é agora, depois da instalação do aeroporto, verá que houve muito progresso para a nossa população”, frisou.

No dia 24, a equipe da aviação civil estará na cidade de Ji-paraná pela manhã e à tarde estarão no município de Ariquemes, verificando a situação de construção e reforma de aeroportos que necessitam desse tipo de serviço. Vilhena será também contemplada.

“Vamos lutar para levar aeroportos aos municípios do estado, porque significam progresso e desenvolvimento”, finalizou.

Veja o vídeo: