Capixaba vai ao Dnit cobrar providências para obras na BR-364 em Ariquemes

O deputado federal Nilton Capixaba (PTB-RO), participou de audiência no Dnit com o Diretor Nacional, Valter Casimiro, juntamente com os vereadores do município de Ariquemes, Natan Lima (PTB), Joel Yamaha e Pastor Eronildo, tratando das vias marginais da BR-364, no perímetro urbano do município de Ariquemes.

O parlamentar pediu para o diretor nacional que providenciasse a conclusão dessas marginais e incluísse a iluminação pública tão necessária aos transeuntes e aos motoristas.

Capixaba disse no Dnit que Ariquemes é uma cidade com mais de 100 mil habitantes e praticamente todas as cidades da BR-364 estão iluminadas com marginais concluídas e o município ainda não teve esse privilégio.

“Esse descaso vem causando muitos transtornos para a população e para todos que passam por aquela rodovia federal”.

Segundo o representante do Dnit, já estão sendo concluídos os projetos das marginais, incluindo ainda a questão da iluminação.

Capixaba disse que já esteve com o ministro dos transportes Maurício Quintella, tratando desse assunto e vai estar ainda essa semana com o superintendente do Dnit em Rondônia, Sérgio Mammany para viabilizar esses projetos para Ariquemes, fazendo com que de fato aconteçam..

“Vou acompanhar e cobrar providências imediatas e resolutivas. Não podemos esperar mais”, finalizou.

Assessoria