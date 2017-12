Capixaba vai ao ministro da Educação para liberar recursos para conclusão de obras e equipamentos da Unir

O deputado federal Nilton Capixaba (PTB-RO), participou de audiência no Ministério da Educação com o ministro Mendonça Filho e assessoria, tratando de recursos federais para a Universidade Federal de Rondônia (Unir), objetivando concluir as obras prediais e equipar a universidade para pleno funcionamento, oferecendo assim aos seus universitários maiores condições de estudos por essas unidades.

As obras relatadas pelo parlamentar ao ministro são:

Conclusão da obra de climatização dos restaurantes universitários nos Campus de Porto Velho, Ji-paraná, Cacoal e Rolim de Moura.

Adequação do prédio do Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão em saúde da Unir (antigo prédio do projeto hospital universitário).

Conclusão da construção do prédio no Campus de Ariquemes (prédio contendo salas, para grupos de pesquisa, anfiteatro e salas para professores).

Equipar novos prédios a serem inaugurados (Ar-condicionado e mobiliários em geral).

Instalação de SPDA em todos os campos da Unir (Para-raios).

Os projetos de custeios da universidade para o ano de 2018, denominados de serviço de engenharia, refere-se à manutenção do prédio da Unir Centro, manutenção do prédio da DIRCA no campus em Porto Velho.

Nilton Capixaba convidou o reitor da Unir, Ari Ott para nova audiência com o ministro da educação que acontecerá na próxima terça-feira, 12, às 11h no MEC, para tratar das planilhas e as liberações dos recursos para cada setor e campus nos municípios de Porto Velho, Cacoal, Ji-paraná, Rolim de Moura e Ariquemes.

“Sempre que posso, aloco recursos federais de emendas individuais e de bancada para a nossa universidade, porque entendo que o desenvolvimento do país, passa pela educação, finalizou”.

Carlos Terceiro