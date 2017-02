Capixaba vai ao Palácio do Planalto e ao Ministério da Indústria exigir a suspensão da compra de café do Vietnã

O deputado federal Nilton Capixaba (PTB-RO), coordenador da bancada federal, juntamente com parlamentares de vários estados brasileiros, participou de duas importantes reuniões no Palácio do Planalto, com ministro da Secretaria de Governo, Antônio Imbassahy e da Indústria e Comércio, Marcos Pereira, onde, após várias discussões e explanações sobre a produção de café em Rondônia, solicitou a imediata suspenção da Instrução Normativa nº 7, que trata da importação de café do Vietnã para o Brasil em mais de 1 tonelada.

O parlamentar disse que o Ministro da Agricultura precisa entender que o café brasileiro é um dos melhores do mundo e o Estado de Rondônia oferece o melhor café, o Conilon.

“Não precisamos importar porque somos um dos maiores exportadores de café do mundo e, essa medida não se justifica”, frisou.

Capixaba disse ainda que estados como Minas, Rondônia e Espírito Santo, atendem à demanda do país e não há falta desse produto. “Vamos colher o nosso café daqui nos próximos dois meses, e essa importação irá prejudicar os cafeicultores brasileiros, baixando o preço da saca, desmotivando e desempregando pessoas no setor agrícola”, disse.

Capixaba disse que mesmo sendo da base do governo, não irá aprovar nada na Câmara dos Deputados até que o governo federal apresente uma solução para o caso.

Além disso, o parlamentar argumentou que o café do Vietnã pode vir contaminado porque lá existem várias pragas no café que no Brasil não tem como combater.

Segundo ele, os ministros Imbassahy, da Secretaria de Governo e Marcos Pereira, da Indústria e Comércio vão se reunir com o presidente da República, Michel Temer para expor a reação dos estados produtores de café.

No final da noite desta quarta-feira, Capixaba recebeu a informação do Palácio do Planalto que a Instrução Normativa que possibilitaria a importação do café estrangeiro, foi finalmente, suspensa pelo presidente Michel Temer, significando uma vitória para os parlamentares brasileiros e cafeicultores.