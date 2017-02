Carnaval na Jatuarana: arrastão em loja, porte de arma, dentre outros crimes resulta em 12 pessoas detidas

Durante a noite de segunda-feira (27), e a madrugada desta terça-feira (28), pelo menos 12 foliões foram encaminhados para a Central de Flagrantes ao serem flagrados cometendo diferentes crimes enquanto ocorria e depois do desfile de um bloco carnavalesco na Avenida Jatuarana, Zona Sul de Porto Velho/RO.

PORTE ILEGAL DE ARMA

Conforme as informações apuradas pelo site Alerta Rondônia, os jovens identificados como Jeferson Rodrigo Ferreira da Silva, 21 anos e Edson Pinheiro Alves, 18 anos, foram presos pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Jeferson foi flagrado com um revólver calibre 38 e Edson portava uma pistola bereta calibre 22. As prisões ocorreram durante o desfile do bloco, mas em momento distintos.

ARRASTÃO EM LOJA DE CONFECÇÕES

Cinco jovens com idade entre 18 e 22 anos, foram presos e um adolescente de 17 anos, apreendido após quebrarem a porta de blindex da Big Lojas, localizada na Av. Jatuarana, e praticarem um verdadeiro arrastão. Os seis foram interceptados com várias peças de roupas furtadas do estabelecimento comercial.

FURTO A PESSOA

O jovem identificado como Raunei Jander Barroso Vieira, 18 anos, foi preso após furtar o aparelho celular de uma mulher de 44 anos.

DESACATO

Gabriel Elias Costa, 25 anos, foi preso por xingar policiais militares que realizavam a dispersão dos foliões após o término do desfile.

POLUIÇÃO SONORA E DESOBEDIÊNCIA

Dois homens de 37 e 33 anos também acabaram presos posteriormente, sendo um por poluição sonora e o outro pelo crime de desobediência.

Todas as 12 pessoas foram encaminhadas para a Central de Flagrantes e ficaram a disposição da Justiça.

Por Richard Nunes

DRT – 1613/RO