Carro invade preferencial e colide em mototaxista na Avenida Carlos Gomes, na capital

Um mototaxista ficou com várias lesões pelo corpo após se envolver em um acidente de trânsito no cruzamento das avenidas Getúlio Vagas e Carlos Gomes, no Bairro São Cristóvão, região central de Porto Velho. De acordo com informações que os policiais da Companhia Independente de Trânsito colheram junto às testemunhas, o profissional seguia sozinho na Carlos Gomes sentido quando foi surpreendido por um carro modelo Corolla que transitava na Getúlio Vagas e avançou a preferencial, ocasionando o acidente na noite de sexta-feira (10).

Com o forte impacto, a vítima foi jogada a vários metros ficando ocasionando os ferimentos pelo corpo. Uma ambulância do Corpo de Bombeiros atendeu a vítima e a levou para o Pronto-Socorro e Hospital João Paulo II para receber atendimento médico, uma vez que estava com dores na coluna devido a queda no chão.

Como o local do acidente não foi mexido, a perícia técnica foi acionada para fazer os trabalhos de praxe e posteriormente os veículos foram retirados do meio da via e o caso foi registrado na Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito de Porto Velho.