Carro pega fogo e fica totalmente destruído em Porto Velho

Nesta madrugada de quarta-feira (19), um carro Volkswagen modelo Gol de cor vermelha, ficou totalmente destruído após pegar fogo na Avenida Rio de Janeiro, bairro Mato Grosso, região Central de Porto Velho.

Segundo o proprietário do automóvel, ele seguia na ‘Rio de Janeiro’, sentido BR-364, quando o carro desligou. Desesperado, o motorista tentou por duas vezes ligar o veículo ainda em movimento, mas rapidamente o fogo iniciou no motor e se alastrou para dentro do carro. Por sorte, o homem teve tempo de sair e não se feriu.

Moradores acordaram assustados com gritos de socorro da vítima e tentaram apagar o fogo com o uso de extintores contra incêndio, porém, as chamas já eram intensas e os bombeiros foram acionados. Após árduo trabalho, o fogo foi combatido, mas o prejuízo total foi inevitável . O motorista contou ainda que no carro havia aparelhagem de som e que a fiação pode ter dado um curto circuito.

Via Rondoniaovivo