Casa de luxo é furtada após suspeitos quebrarem portão de vidro em RO

No momento do crime, não havia ninguém na propriedade.

Suspeitos levaram bebidas alcoólicas, televisão e várias peças de roupa.

Uma casa de luxo de Vilhena (RO) foi furtada por criminosos, neste final de semana, após eles quebrarem o portão de vidro do local. Segundo registro policial, os três suspeitos de praticarem o crime são jovens, sendo dois com 18 e 19 anos, e um terceiro com 14 anos. Da residência eles levaram uma TV, bebidas e roupas. O trio foi detido em uma operação da Polícia Militar (PM) logo depois

O furto aconteceu no Jardim Eldorado. De acordo com o proprietário do imóvel, um homem de 31 anos, ele havia saído de casa e quando retornou, 1h30 depois, encontrou o portão de vidro da casa quebrado e uma das televisões jogada no jardim.

Ao entrar no imóvel, deu por falta de outra televisão, vários litros de bebida alcoólica, diversas peças de roupa, e notou ainda que haviam sido furtados um tênis e um chinelo. Em seguida, o homem ligou para a polícia comunicando sobre o ocorrido.

Com as informações repassadas pela vítima, as guarnições da PM iniciaram as buscas. Uma delas deparou com um jovem de 18 anos trafegando em uma bicicleta na Avenida Tancredo Neves, calçando um chinelo parecido com o que foi furtado.

A polícia abordou o suspeito e observou ainda que ele tinha um corte na mão direita. Ao ser indagado sobre o ferimento, ele confessou que tinha invadido uma residência no Jardim Eldorado com dois amigos e havia se machucado ao tentar furtar uma das televisões.

Os militares conseguiram o endereço de um dos comparsas citado pelo rapaz e foi até o local. No imóvel, encontraram uma jovem de 19 anos que disse ser irmã do procurado e na sala da casa avistaram um bebê de quatro meses e ainda menores de idade consumindo as bebidas alcoólicas furtadas. Em revista à propriedade, foram apreendidas também uma mala com as peças de roupa furtadas.

Os dois suspeitos do crime apontado pelo rapaz de 18 anos não foram encontrados. Assim, o jovem foi preso sozinho por suspeita de participação no furto, a jovem de 19 anos detida por corrupção de menores, e um menor de 14 anos apreendido, pois teria tentado agredir um policial durante a operação. Na ocasião, ele era um dos adolescentes que estava se embriagando na sala.

Devido a presença de menores de idade, o Conselho Tutelar precisou ser acionado.