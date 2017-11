Casal acusado de aplicar golpe é preso

Porto Velho, Rondônia – De acordo com informações constantes no boletim de ocorrência registrado na Central de Flagrante, o suspeito Valdecy teria alugado uma casa nos fundos da residência da vítima, no bairro Três Marias, e, com frequência, perguntava se ela queria vender o imóvel. A proposta era de que pagaria o valor de R$120.000 (cento e vinte mil reais) assim que vendesse umas terras na cidade de Buritis.

A vítima, iludida com a promessa de que o suspeito iria comprar a casa, acreditou e deixou o casal morando nos fundos sem cobrar nada.

Publicidade

Na data de hoje, ele deu o valor de R$ 20.00 (vinte reais) e disse que era para ela ir até o cartório para assinar a papelada.

A vítima foi e o esperou, e a todo instante ele fazia ligações, dizendo que já estava chegando, mas, nesta mesma hora, estava furtando os moveis da casa da mulher.

A vítima retornou para a casa e encontrou a porta arrombada e faltando vários moveis. Ela foi até o DP da área e fez o registro da ocorrência.

Horas depois, ela recebeu a informação de onde poderia esta o suspeito com seus pertences. A mulher ligou para a polícia que, de pronto, se deslocou para a zona sul , onde encontrou o casal e os objetos furtados.

Questionados, eles alegaram que a mulher havia dado os objetos para ele, versão que foi desmentida pela vítima. Eles receberam voz de prisão e foi levados para a delegacia.

Tudorondonia