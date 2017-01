Casal é detido suspeito de agredir bebê de 6 meses em Porto Velho

Mãe da criança disse ao policial que acertou soco no filho sem querer.

Bebê precisou ser internado no Hospital Infantil Comes e Damião.

Um jovem de 22 anos e a esposa dele, de 16 anos, foram detidos suspeitos de agredir o próprio filho de 6 meses, neste domingo (15), no Bairro Mariana, Zona Leste de Porto Velho. De acordo com o boletim de ocorrência, o crime foi descoberto após moradores abordarem a patrulha da Polícia Militar e informarem que em um apartamento uma criança chorava sem parar, enquanto os pais discutiam.

Os policiais foram até o local e solicitaram que o casal abrisse a porta. Assim que a porta foi aberta, a PM encontrou o bebê no chão. A criança também tinha sinais de agressão, como uma lesão no olho e um machucado na cabeça.

Os policiais questionaram o pai da criança sobre o ocorrido e ele disse que o filho caiu da cama e por isso se machucou. Já a mãe informou que estava discutindo com o marido, quando ele tentou esfaqueá-la. Ela teria reagido e deferiu um soco contra o jovem, mas acabou pegando no bebê, que começou a chorar.

Os policiais deram voz de prisão para o homem e de apreensão para a adolescente. Antes da saída do casal da casa, vizinhos informaram à polícia que não é a primeira vez que escutam a criança chorar por muito tempo e os pais do bebê sempre discutem. O casal foi encaminhado para a Central de Flagrantes.

Já o bebê foi socorrido ao Hospital Infantil Comes e Damião por causa das lesões, onde ficou internado. Ele foi medicado e fez exames para depois ser entregue para um agente social.