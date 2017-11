Caso de zoofilia no bairro Planalto, em Porto Velho, causa revolta nas redes sociais

Porto Velho, Rondônia – Uma internauta postou no Facebook um vídeo denunciando possível caso de zoofilia (sexo com animal) numa área de invasão do bairro Planalto, em Porto Velho. Imediatamente centenas de pessoas se manifestaram exigindo a presença da Polícia Militar para resgatar a cadela do suposto abusador, cuja identidade não foi revelada. Até às 17 horas deste domingo, apesar de acionada, a PM não havia comparecido ao local. Continuamos acompanhando o caso.