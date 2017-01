Caso Moisés Rodrigues: quatro anos de uma morte misteriosa e sem explicação

No dia 15 de janeiro de 2013, o servidor do Estado de Rondônia desapareceu no Rio Madeira. Polícia concluiu a causa por morte acidental, familiares acreditam piamente que Moisés Lima fora assassinato por ‘saber demais’.

A família do servidor Moisés Rodrigues Lima é tomada pela tristeza todo dia 15 de janeiro desde o ano de 2013, exatamente há quatro anos. Nesta data, durante uma viagem a trabalho de barco pelo Rio Madeira até Nazaré, no Baixo Madeira, em Porto Velho, o servidor – lotado na Secretaria de Estado da Educação (Seduc) – desapareceu quando voltava para a Capital.

O delegado responsável pelo caso, Paulo Kaqueones, concluiu o caso como morte acidental, causada por afogamento. A família de Lima, desde então, encampa uma luta desenfreada a fim de provar que a morte de um de seus membros não ocorreu por acaso.

Aliás, familiares acreditam piamente que Moisés Lima fora assassinato por ‘saber demais’.

No dia 14 de janeiro, Moisés seguiu em um barco com outros três colegas de trabalho até Nazaré, 170 quilômetros da capital, onde levaria materiais didáticos da Seduc para uma escola no distrito. No dia seguinte, todos os servidores retornaram no mesmo barco, mas durante a viagem, Moisés simplesmente sumiu.

Os esclarecimentos prestados à Polícia pela tripulação do barco Nossa Senhora Aparecida e por três servidores da SEDUC, dando conta de que a vítima teria surtado, ingerido bebida, caído no rio e morrido afogado, não tiveram sustentação de acordo com os laudos da Marinha e da Polícia Tecno-Científica.

Um dos membros da família acredita que uma carta enviada à época ao ex-secretário-chefe da Casa Civil Juscelino Amaral detalha a motivação da morte de Rodrigues.

“Essa carta em questão, corajosamente assinada por um servidor do Almoxarifado da Seduc, traduz uma realidade aterradora, ignorada pelo poder público. Havia muitas coisas erradas ocorrendo ali e Moisés estava ciente disso. Ele tinha consciência das situações espúrias vivenciadas ali e não coadunava com absolutamente nada daquilo. O Governo do Estado foi alertado e não fez nada. Além de pagar com a própria vida, Moisés foi eliminado como bêbado, um sujeito irresponsável e surtado. Nós sabemos que isso não é verdade”, disse.

A família disse ainda que não ira desistir do caso até que haja um desfecho satisfatório a fim de limpar a honra e a memória de Moisés Rodrigues Lima.

“As pessoas não podem esquecer o assunto. Ele não será varrido para debaixo do tapete”, concluiu o familiar.