Cassol defende mais investimentos na Agroindústria Familiar

Um mercado promissor, mas que precisa de investimentos em maquinário para crescer e gerar renda para o Brasil. Assim o senador Ivo Cassol (PP-RO) classificou a agroindústria familiar no Brasil. A análise foi feita durante reunião da Comissão de Agricultura do Senado que aprovou um projeto da senadora Kátia Abreu que institui as diretrizes da Política de Investimento e Fortalecimento da Agroindústria Familiar (Agroforte). O objetivo do projeto é captar e canalizar recursos destinados a aplicação em maquinários e reforma da infraestrutura de produção da agroindústria familiar.

Cassol citou como exemplo o processo de industrialização da polpa de fruta no Brasil. O parlamentar lembrou que no munícipio de Alta Floresta, agricultores familiares que decidiram processar a fruta e transforma-la em polpa enfrentam dificuldades porque não conseguem ter acesso a investimentos para aquisição de maquinário. “É importante fomentar a agroindústria familiar, especialmente quando vamos agregar valores ao produto”, afirmou Cassol.

