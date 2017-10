Cassol defende mais tecnologia no campo para aumentar produtividade

Mais recursos para a pesquisa no setor agropecuário, esse foi o pedido de senadores, especialistas e representantes de universidades federais que participaram de um debate na Comissão de Agricultura do Senado nesta terça-feira, 31.

O senador Ivo Cassol destacou a importância do agronegócio para a economia brasileira. Ele defendeu o aumento da tecnologia no campo como forma de aumentar a produtividade, baratear o preço dos alimentos e garantir ao agricultor maior competitividade no cenário local e também internacional. “É fundamental investir em pesquisa, em novas tecnologias para garantir que não falte alimentos para uma população que tem crescido cada vez mais. Temos que produzir mais com menos, menos terra, menos água”, alertou o parlamentar.

Para os especialistas, uma das saídas para que a crise não impeça o crescimento da pesquisa no campo é se firmar cada vez mais parcerias entre empresas e universidades. Além de investir em tecnologia agrícola, Cassol lembrou que é preciso capacitar o trabalhador rural. O senador destacou que não adianta máquinas, equipamentos e insumos sem que o camponês receba o treinamento adequado. “Temos cinco milhões de estabelecimentos rurais, mais de 80% de agricultura familiar. No centro-sul do Brasil, mais de 50% dos agricultores familiares têm acesso a algum tipo de orientação técnica; no Nordeste, esse índice cai para 10%. Temos que capacitar esse homem do campo. Sem isso fica muito difícil crescer, aumentar a oferta de alimentos”, concluiu.

Publicidade

Assessoria