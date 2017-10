Cassol e Luiz Cláudio anunciam internacionalização de aeroporto de Porto Velho

O senador Ivo Cassol (PP-RO) e o deputado Luiz Cláudio, comemoraram nesta quarta-feira, (4) a liberação de R$5 milhões que serão usados na modernização do aeroporto Jorge Teixeira em Porto Velho. O anúncio foi feito durante uma reunião de Cassol e Luís Claudio (PR-RO) com o presidente da Infraero, Antônio Claret.

Os recursos para as obras no aeroporto virão da assinatura de um termo de cooperação entre a Infraero e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). A meta é facilitar o escoamento de produtos de Rondônia para os países andinos e com isso dar novo folego a economia local. “É muito importante estreitar esses laços com os países andinos, levar nossos produtos até eles, é bom para o empresário e para a economia do estado de Rondônia”, afirmou Cassol.

O parlamentar também anunciou que no próximo dia 10, será feita a licitação para a construção do sistema elo no aeroporto de Porto Velho. O objetivo é construir uma cobertura do terminal de passageiros até a aeronave. “ Com isso teremos mais comodidade e qualidade para os passageiros que embarcam em Porto Velho e no período de chuvas, contarão com mais conforto na hora do embarque”, disse Cassol.

Assessoria