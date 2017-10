Cassol e Luiz Cláudio comemoram instalação de “Luz para Todos” em várias cidades de Rondônia

O senador Ivo Cassol (PP-RO) comemorou juntamente com o deputado Luís Cláudio, (PR-RO), a confirmação de que será realizada nos próximos dias, uma licitação para levar a energia elétrica a várias cidades de Rondônia. A notícia foi anunciada durante audiência pública na Comissão de Agricultura do Senado, pelo presidente da Eletrobrás – Rondônia, Luiz Marcelo Carvalho.

Luiz Cláudio disse que no total, serão investidos R$146 milhões, no âmbito do Programa Luz Para Todos para a geração de energia elétrica em Rondônia. Dez mil famílias serão atendidas.

Ivo Cassol lembrou que cidades como Alvorada, Machadinho e Cujubim ainda dependem de energia a motor. “Há poucos dias, eu fiz um vídeo divulgando os quatro cantos do Estado de Rondônia, a expectativa do povo da 429, de Presidente Médici à Alvorada, de Alvorada à São Miguel, de São Miguel à Seringueiras, São Francisco, São Domingo e Costa Marques, para a linha de transmissão, que levará energia para aquele povo, pois a cidade de Alvorada, próxima a Ji-Paraná, ainda depende de energia à motor. Não é diferente também da população de Machadinho”, explicou Cassol.

O senador também comentou a situação de Ponta do Abunã, perto do Acre, que há mais de 15 anos espera a instalação da rede elétrica. “E o que mais pesa sobre isso tudo é a maneira que a população da Ponta do Abunã, vê a rede de energia elétrica, passando por cima da cabeça de todo mundo, e o povo embaixo sem sequer usufruir da energia, tem que usar lamparina a diesel ou a querosene”, criticou.

De acordo com Ivo Cassol, a Eletrobrás já publicou os editais para Ponta do Abunã, Buritis e Machadinho. “São mais de R$500 milhões. Os projetos já estão prontos. As obras estão sendo licitadas. Se Deus quiser, em breve, nós vamos estar com esses Municípios interligados, e o Brasil vai estar economizando um valor extraordinário com consumo e queima do diesel, além da preservação do meio ambiente com a instalação de energia limpa e de qualidade”, afirmou Cassol.

O senador Cassol elogiou o empenho da maioria dos parlamentares de Rondônia para resolver a situação. “Esse é um trabalho que a gente fez em conjunto. Só na região de Cacoal, que abrange Alta Floresta, Brasilândia, Rolim de Moura, serão mais de 2 mil residências, mais de 2 mil casas, mais de 2 mil ligações de energia para todos. Isso, além de trazer conforto para os nossos agricultores, vai segurar os filhos dos nossos agricultores lá no campo. E esses agricultores, que sonhavam um dia ter água gelada, que sonhavam um dia ter energia elétrica, televisão para assistir, vão começar a ter esse conforto e uma qualidade de vida melhor”, destacou.

Assessoria