Cassol e Luiz Claudio liberam R$11 milhões para as prefeituras investirem em Saúde

O ministro da Saúde Ricardo Barros atendeu a pedido do senador Ivo Cassol (PP-RO) e do deputado federal Luiz Claudio (PR-RO) e priorizou 11 milhões para Rondônia e pagou em tempo recorde mais de R$8 milhões que já estão disponíveis nas contas dos fundos municipais de saúde, para custeio das ações de atenção básica, média e alta complexidade. O restante do dinheiro para completar os 11 milhões deverá ser depositado até final de dezembro e repassado a imprensa.

Segundo o Senador, “com o repasse de recursos federais o caixa das prefeituras ficará um pouco aliviado. Isso porque segundo a Lei, os prefeitos são obrigados a investirem no mínimo 15% da receita em saúde. Com a verba que nós conseguimos da União, os prefeitos poderão remanejar esse mesmo valor e investir em outras áreas prioritárias como recuperação de estradas para os agricultores, compra de máquinas, equipamentos ou investir na própria saúde”, comemorou o senador.

De acordo com as regras do ministério da Saúde, o dinheiro poderá ser usado para adquirir material pencil, insumos hospitalares e outras finalidades previstas na Portaria 788/17 do Ministério da Saúde.

Veja abaixo a relação dos municípios beneficiados:

PREFEITURA/ UF OBJETO VALOR PAGO (R$) ORDEM BANCÁRIA Alto Alegre dos Parecis/RO Custeio de ações e serviços de atenção especializada à saúde – MAC 150.000,00 2017OB850658, de 08/12/2017 Custeio de ações e serviços de atenção básica à saúde – PAB 150.000,00 2017OB849765, de 08/12/2017 Alvorada D’Oeste/RO Custeio de ações e serviços de atenção especializada à saúde – MAC 200.000,00 2017OB850658, de 08/12/2017 Buritis/RO Custeio de ações e serviços de atenção básica à saúde – PAB 150.000,00 2017OB849765, de 08/12/2017 Cabixi/RO Custeio de ações e serviços de atenção básica à saúde – PAB 150.000,00 2017OB849765, de 08/12/2017 Cacoal/RO Custeio de ações e serviços de atenção especializada à saúde – MAC 1.000.000,00 2017OB850658, de 08/12/2017 Castanheiras/RO Custeio de ações e serviços de atenção básica à saúde – PAB 100.000,00 2017OB849765, de 08/12/2017 Cerejeiras/RO Custeio de ações e serviços de atenção especializada à saúde – MAC 500.000,00 2017OB850659, de 08/12/2017 Colorado do Oeste/RO Custeio de ações e serviços de atenção básica à saúde – PAB 200.000,00 2017OB849765, de 08/12/2017 Corumbiara/RO Custeio de ações e serviços de atenção básica à saúde – PAB 150.000,00 2017OB849765, de 08/12/2017 Costa Marques/RO Custeio de ações e serviços de atenção básica à saúde – PAB 200.000,00 2017OB849765, de 08/12/2017 Cujubim/RO Custeio de ações e serviços de atenção especializada à saúde – MAC 150.000,00 2017OB850658, de 08/12/2017 Custeio de ações e serviços de atenção básica à saúde – PAB 50.000,00 2017OB849765, de 08/12/2017 Espigão do Oeste/RO Custeio de ações e serviços de atenção especializada à saúde – MAC 500.000,00 2017OB850659, de 08/12/2017 Governador Jorge Teixeira/RO Custeio de ações e serviços de atenção especializada à saúde – MAC 150.000,00 2017OB850658, de 08/12/2017 Guajará-Mirim/RO Custeio de ações e serviços de atenção especializada à saúde – MAC 200.000,00 2017OB850659, de 08/12/2017 Ji-Paraná/RO Custeio de ações e serviços de atenção especializada à saúde – MAC 700.000,00 2017OB850658, de 08/12/2017 Machadinho do Oeste/RO Custeio de ações e serviços de atenção especializada à saúde – MAC 300.000,00 2017OB850658, de 08/12/2017 Ministro Andreazza/RO Custeio de ações e serviços de atenção especializada à saúde – MAC 144.430,00 2017OB850659, de 08/12/2017 Mirante da Serra/RO Custeio de ações e serviços de atenção especializada à saúde – MAC 122.505,00 2017OB850658, de 08/12/2017 Nova Brasilândia d’Oeste/RO Custeio de ações e serviços de atenção especializada à saúde – MAC 118.500,00 2017OB850659, de 08/12/2017 Novo Horizonte do Oeste/RO Custeio de ações e serviços de atenção especializada à saúde – MAC 46.400,00 2017OB850658, de 08/12/2017 Parecis/RO Custeio de ações e serviços de atenção básica à saúde – PAB 100.000,00 2017OB849765, de 08/12/2017 Pimenta Bueno/RO Custeio de ações e serviços de atenção especializada à saúde – MAC 700.000,00 2017OB850658, de 08/12/2017 Pimenteiras do Oeste/RO Custeio de ações e serviços de atenção básica à saúde – PAB 100.000,00 2017OB849765, de 08/12/2017 Presidente Médici/RO Custeio de ações e serviços de atenção especializada à saúde – MAC 200.000,00 2017OB850658, de 08/12/2017 Rio Crespo/RO Custeio de ações e serviços de atenção básica à saúde – PAB 100.000,00 2017OB849765, de 08/12/2017 Rolim de Moura/RO Custeio de ações e serviços de atenção básica à saúde – PAB 600.000,00 2017OB849765, de 08/12/2017 São Felipe D’Oeste Custeio de ações e serviços de atenção básica à saúde – PAB 100.000,00 2017OB849765, de 08/12/2017 São Miguel do Guaporé/RO Custeio de ações e serviços de atenção especializada à saúde – MAC 300.000,00 2017OB850658, de 08/12/2017 Seringueiras/RO Custeio de ações e serviços de atenção especializada à saúde – MAC 100.000,00 2017OB850658, de 08/12/2017 Urupá/RO Custeio de ações e serviços de atenção básica à saúde – PAB 290.000,00 2017OB849765, de 08/12/2017 Custeio de ações e serviços de atenção especializada à saúde – MAC 210.000,00 2017OB850659, de 08/12/2017 Vilhena/RO Custeio de ações e serviços de atenção especializada à saúde – MAC 500.000,00 2017OB850659, de 08/12/2017 TOTAL PAGO EM DEZEMBRO DE 2017 R$8.731.835,00

