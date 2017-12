Cassol participa de lançamento do Selo Agro Mais integridade

O senador Ivo Cassol (PP-RO) prestigiou nesta terça-feira, (12), o lançamento do Selo Agro Mais Integridade. A iniciativa foi Idealizada pelo Ministério da Agricultura e vai premiar empresas do setor agropecuário que adotem boas práticas de gestão em suas atividades.

Para ter direito à premiação, as empresas terão de apresentar documentos comprovando a adoção de programas internos de compliance, adoção de código de ética, canais de denúncia, compromissos com a sustentabilidade, certidões negativas em relação a dívidas com o poder público, passivos trabalhistas e infrações ambientais, entre outros.

A solenidade de lançamento do selo, no Palácio do Planalto contou com a presença do ministro da Agricultura, Blairo Maggi e do presidente da República Michel Temer. Para o senador Ivo Cassol, o selo Agro Mais Integridade é uma ferramenta importante que poderá dar publicidade e reconhecimento às empresas com boas iniciativas na produção agropecuária tanto no mercado interno como no mercado internacional. “O selo vai ser um diferencial e com certeza poderá evitar crises como a que tivemos em relação à carne brasileira. As empresas que conquistarem a premiação já estarão em outro patamar, o que no fim das contas, poderá atestar a qualidade e a boa procedência do produto vendido aos consumidores”, destacou Cassol.

