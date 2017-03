Cerimônia de posse da nova diretoria do SINDSEF será nesta quinta (30)

Nesta quinta-feira (30), o Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – SINDSEF – realizará a solenidade de posse da nova diretoria eleita para o triênio 2017/2020. A cerimônia ocorrerá às 19h30mim, na Sede Social, localizada na Avenida Rio de Janeiro, em Porto Velho e contará a presença de caravanas de todos os municípios do estado.

Na oportunidade, o atual presidente Daniel Pereira dará posse ao novo presidente Abson Praxedes, ao vice-presidente Mário Jorge de Oliveira e aos demais membros da diretoria executiva, das coordenações municipais e do Conselho Fiscal, eleitos no último dia 23 de fevereiro.

O atual presidente Daniel Pereira, o vice-presidente Mário Jorge de Oliveira e o presidente eleito Abson Praxedes (na foto da esquerda para direita) em ato contra a retirada de direitos trabalhistas.

Cada filiado terá direito a um convite com acompanhante, que podem ser retirados na Sede do SINDSEF, em Porto Velho, no período máximo até nesta quarta-feira (29), véspera do evento.

Confira quem são os integrantes do Sistema Diretivo do SINDSEF que serão empossados:

DIRETORIA EXECUTIVA Abson Praxedes de Carvalho Presidente Mário Jorge Sousa de Oliveira Vice-Presidente Antônio Ferreira Neves Filho

Helmuth França Secretário Geral Suplente Flávia Hiromi Takahashi Lubervaldo Nery Rodrigues Secretária de Finanças Suplente Paulo Afonso Sousa de Oliveira Antônio Ferreira Cardoso Secretário de Administração Suplente Daniel Pereira Joana Darc dos Santos Lima Secretário de Assuntos Jurídicos Suplente Francisco de Assis Torres Soares Raimundo Nonato Ferreira Filho Secretário de Ex-Território Suplente Herclus Antônio Coelho de Lima Ivan Francisca de Souza Secretário de Formação Sindical Suplente Eva Bezerra de Souza Manoel Celestino dos Santos Secretária de Capital e Interior Suplente Almir José da Silva Walda Pereira Braga Secretário de Saúde Suplente Paulo da Silva Vieira Valdir Madruga Secretário de Imprensa e Comunicação Suplente Eliete da Almeida Azevedo Francisco de Souza Secretária de Aposentados e Pensionistas Suplente Egildomar Fernandes Erenaldo da Cunha Santos Secretário de Cultura Esporte e Lazer Suplente Emerson Luiz Nunes Aguiar Thiago da Silva Luiz Secretário de Meio Ambiente Suplente Wilton Marques Elson Sydney Buzaglo Cordovil Secretário de Agricultura e Reforma Agrária Suplente Regina Helena Ibiapina da Silva Luiz Carlos de Araújo Secretária de Previdência Social e Trabalho Suplente

