CHACINA: Cinco jovens são executados em Rondônia

Uma chacina foi registrada no final da noite de domingo (02) no município de Cabixi ,situado no interior do estado de Rondônia.

Informações preliminares dão conta de que cinco jovens foram executados a tiros em uma residência no Centro da Cidade.

O fato aconteceu na Rua Xingu, próximo ao Hospital Municipal. De acordo com informações que a PM colheu no local junto algumas testemunhas, pelo menos quatro homens usando capacetes e jaquetas chegaram no local e mandaram que todos se deitassem, em seguida começaram a atirar e na sequência fugiram.

Apenas uma adolescente sobreviveu ao ataque e foi socorrida para o hospital municipal. A Polícia Técnica (Perícia) de Vilhena esteve no local para fazer os trabalhos de praxe. Ainda não se sabe o que teria motivado o crime, mas para polícia o crime pode estar relacionado a acerto de contas. As vítimas foram identificadas como Leonardo Emerson Pecorari, 15 anos, Vandair Massaroli, 17 anos, Weslei de Araújo, 24 anos, Francisnei Alves da Silva, 20 anos, e Larissa Massaroli, 23 anos, todos jovens . A polícia Civil de Colorado do Oeste está dando apoio nas investigações para esclarecer o crime.