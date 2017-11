Chapa 1 vence as eleições no Sintero

A chapa 1, “Renovar Com Responsabilidade”, venceu as eleições sindicais do Sintero, em apuração encerrada na madrugada desta quinta-feira. A professora Lionilda Simão é a nova presidente da entidade.



A chapa 1 também venceu nas Regionais Norte, sediada em Porto Velho; Estanho, sediada em Ariquemes; Centro 2, com sede em Ouro Preto do Oeste; Café, com sede em Cacoal; Mata, com sede em Rolim de Moura; Apidiá, com sede em Pimenta Bueno; e Mamoré, com sede em Guajará-Mirim. Publicidade A chapa 2 venceu nas Regionais Centro 1, sediada em Jaru; Guaporé, sediada em Presidente Médici; Rio Machado, com sede em Ji-Paraná; e Cone Sul, com sede em Vilhena. O resultado oficial deverá ser divulgado pela Comissão Eleitoral após uma criteriosa análise de todos os boletins de urnas e atas de apuração. O processo eleitoral foi conduzido por uma comissão eleitoral independente, eleita pela categoria em assembleia geral. A coleta de votos e a apuração foram realizadas por mesários indicados pelas chapas concorrentes, com o acompanhamento de fiscais. Observadores da CNTE e da CUT também acompanharam todo o processo. A presidente eleita, Lionilda Simão, votou de manhã em Cacoal e no final da tarde se deslocou para Porto Velho, onde acompanhou a apuração. Ela agradeceu aos trabalhadores em educação que confiaram nas suas propostas e a todos os trabalhadores que atuaram no processo. Disse que agora não existem mais chapas concorrentes, e que todos devem se unir no objetivo principal, que é a luta em defesa da categoria. O resultado das eleições sindicais foi bastante comemorado por militantes que se concentraram em frente à Sede do Sintero, em Porto Velho.