Chapa 1 vence eleições do SINDSEF

Com o total de 2817 votos, a Chapa 1 – Sindicato é pra lutar, encabeça pelo candidato a presidente Abson Praxedes e o vice-presidente Mário Jorge de Oliveira garantiu a vitória nas Eleições do SINDSEF (Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia), realizada nesta quinta-feira (23).

Clique e confira o resultado da eleição

A chapa assume o comando pelo triênio 2017/2020 e reúne nomes de pelo menos quatro ex-presidentes da entidade, inclusive do atual presidente, Daniel Pereira, que na próxima gestão assume o cargo de secretário de Assuntos Jurídicos.

Abson Praxedes que votou e acompanhou a apuração do município de Jaru, parabenizou os componentes da chapa 2 pela disposição de concorrerem ao pleito, oferecendo, assim, opção aos filiados. Em especial, o presidente eleito faz um agradecimento a todos os colaboradores e simpatizantes que lhe confiaram o voto, reafirmando o compromisso de continuar defendendo de forma intransigente a não retirada de direitos dos filiados. “Tenho certeza que com os demais integrantes da chapa 1, prestaremos com muita dedicação toda a atenção devida as demandas da categoria”, afirmou.

Mais de 1.500 filiados compareceram as urnas e decidiu a escolha da nova Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e dos representantes das 20 Coordenações Municipais. Um total de 75 urnas, 225 mesários, 50 veículos fizeram parte da logística que levaram as urnas aos órgãos formaram a logística organizada pela Comissão Eleitoral, responsável pela realização do pleito.

A candidata a presidente da Chapa 2, Anilce Ribeiro, agradeceu aos seus eleitores e companheiros de chapa em todo estado, que acreditaram na proposta de renovação. Segundo ela, os votos computados sinalizam que os servidores começam a despertar para a politização sindical. Disse ainda que espera que os candidatos eleitos façam as modificações reivindicadas pelos filiados durante a campanha eleitoral para melhoria e crescimento do SINDSEF.

O atual presidente do SINDSEF, Daniel Pereira, destacou o processo democrático do sindicato. “Encerramos mais um mandato com o sentimento de dever cumprido. Entregamos um sindicato fortalecido e com estrutura consolidada. Temos certeza na próxima gestão avançaremos ainda mais, nas questões judiciais pendentes e na melhoria do atendimento aos servidores”, afirmou.

Autor / Fonte: Assessoria / SINDSEF