Chuvas torrenciais inundam a Bolívia; nível do Madeira aumenta em Rondônia e pode isolar o Acre

Porto Velho, RO – O início de 2018 vem sendo de muita chuva na Bolívia, nesta última terça-feira (2), bairros foram inundados, carros ficaram submersos nas ruas, serviços de transportes foram paralisados e houve corte do serviço de energia elétrica, isso após a inundação do rio na cidade de Santa Cruz de La Sierra.

Essa situação afeta diretamente o território brasileiro, pois com a elevação do rio na Bolívia, sobe o nível do rio Madeira, em Rondônia, fato semelhante ao acontecido durante a grande cheia de 2014, que inundou parte da cidade de Porto Velho e destruiu grandes áreas dentro do território boliviano.

De acordo com o diretor da Defesa Civil Municipal, Marcelo Silva dos Santos, o nível do rio em Porto Velho vem oscilando fortemente, isso devido à intensidade da chuva no país vizinho.

“As chuvas intensas na Bolívia influenciam no aumento do rio aqui em Porto Velho. Embora a cota de alerta do CPRM seja de 15 metros, a Defesa Civil decreta com 14 metros pelo fato de que muitas casas são atingidas em determinadas áreas”, disse Marcelo Santos.

