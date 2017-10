Cinco pessoas morrem em grave acidente na RO-480; uma criança está na UTI

De acordo com a Polícia Militar (PM), o veículo Uno havia parado fora da estrada na entrada de uma propriedade aguardando para entrar, quando o veículo Pickup Strada saiu da pista e bateu na lateral do carro branco. No Uno havia seis pessoas e quatro delas morreram na hora. Uma mulher e uma criança foram socorridas em estado grave ao Hospital Municipal (HM), mas mulher morreu no começo da noite de domingo. A criança continua na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo a polícia, testemunhas também contaram que o motorista do Fiat Strada seguia sentido Ji-Paraná em alta velocidade e por algum motivo acabou perdendo o controle da direção e colidiu contra o outro veículo. Devido à forte colisão, o Fiat Uno foi prensado contra a cerAs vítimas Foram Identificadas E São: Jadir Carlos de Souza; Miriam Paulino Santana de Oliveira, 28 anos; João Gabriel Paulino Fernandes, 11 anos; Vilson de Oliveira, 28 anos; e Sidineide Maria da Silva, 35 anos. Uma menina de 8 anos de idade continua na UTI em estado graveO motorista do Strada, Wendel Simões da Silva, de 36 anos, foi conduzido para o HM, reclamando apenas de dores pelo corpo. Na carroceria do carro, os policiais encontraram uma lata de cerveja vazia. A equipe médica que atendeu as vítimas contou aos PMs que o motorista que Wendel Simões da Silva, chegou no hospital inconsciente e exalava um forte odor de álcool. Ele foi flagranteado pelos Artigos 121 c/c 18, I e 70, do Código Penal.