Ciro defende que os recursos dos jogos devem ir para a segurança pública

A CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, iria voltar a analisar a proposta do Senador Ciro Nogueira, no dia 13 de dezembro, que promove a legalização dos jogos de cassino, os bingos, os jogos do bicho e todos os tipos de jogos de azar que hoje são proibidos no Brasil. O Senador defende a sua vontade de legalização dizendo que hoje em dia é comum ver pessoas que jogam online e também website com muitos jogos de caça níqueis grátis para jogar, jogos do bicho, blackjack e muito mais. As partidas, mesmo na ilegalidade acontecem em todo o país, e não estão trazendo nenhum benefício à nossa sociedade porque estão, justamente, no campo ilegal.

Ainda segundo a proposta de Ciro Nogueira a exploração dos recursos gerados com a legalização desses jogos acontecerá de duas formas. Os cassinos, propriamente ditos, serão explorados pelo Governo Federal enquanto que os bingos e jogos do bicho terão os seus recursos a cargo dos estados e dos municípios.

O Senador prevê que, com a aprovação da sua proposta, essa atividade vai render algo em torno dos 20 bilhões de reais por ano para o país.

Mas, a reunião da CCJ que votaria a proposta teve que ser suspensa devido à reunião do Congresso Nacional. A decisão foi tomada pelo presidente do Senado, Eunicio de Oliveira, que convocou todos os parlamentares para a sessão plenária.

Com a suspensão não foi definida ainda uma data para a votação. A lei deveria ser votada na próxima quarta, dia 20 de dezembro mas, provavelmente não vai acontecer, uma vez que o próprio Lobão se despediu com as felicitações de Feliz Natal, o que deu a entender que a votação não acontecerá nessa semana e, certamente, ficará para o próximo ano.

Essa é uma pauta que tem se extendido por muito tempo mas que deve estar perto do fim visto que todos têm interesse na legalização dos jogos uma vez que os mesmos irão beneficiar muito tanto o turismo como a economia do Brasil. Só nos resta esperar os próximos capítulos e o desfecho dessa história que já se prolongou por tanto tempo.