Cleiton Roque participa de inauguração de nova sede da Ciretran em Pimenta Bueno

O deputado estadual Cleiton Roque (PSB), participou na tarde desta segunda-feira (17), da inauguração da nova sede da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), em Pimenta Bueno.

Cleiton ao fazer o uso da palavra parabenizou ao governador Confúcio Moura (PMDB) e o diretor do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran) José de Albuquerque Cavalcante, presentes na solenidade e destacou, “ Rondônia é um estado enxuto e organizado e em um momento que o mundo e o país enfrenta dificuldades nós estamos aqui inaugurando uma grande estrutura moderna e bem feita que vai melhorar principalmente o atendimento ao contribuinte, ao cidadão”.

Roque lembrou que o estado apenas entregou ao cidadão contribuinte de forma oficial o que já é dele, pois já foi pago com impostos cobrados, “Não foi dinheiro do governador Confúcio, do vice-governador Daniel, dos prefeitos, da câmara de vereadores ou da assembleia legislativa. É um dinheiro que é do povo é da população”.

Na oportunidade o parlamentar cobrou do governador a questão das Autoescolas, “Em um diálogo com o Dr. Albuquerque há algum tempo foi encontrado uma alternativa para que o Detran invista na construção de um espaço, celebre convênio para que possa estar retirando as Autoescolas das ruas e avenidas. A ideia surgiu do nosso diálogo, então nada mais justo do que começar por Pimenta Bueno e regularizar essa situação que é problema no estado”.

O vice-líder do governo na assembleia legislativa parabenizou a prefeita de Pimenta Bueno, Juliana Roque (PSB) pela parceria com o estado, “Todos os prefeitos precisam de apoio e nós temos é que agradecer ao governador que tem sido um parceiro leal e fiel, um governo municipalista que tem ajudado muitos municípios”.

O deputado felicitou a toda equipe da Ciretran de Pimenta Bueno e a Chefe em exercício, Edna Primo pelo trabalho desempenhado, “Que todos os servidores e contribuintes possam fazer bom uso dessa estrutura”, concluiu.

O evento contou com a apresentação da jovem Bibiana Veche que cantou o Hino Nacional do Brasil, tocado em violão pelo professor de música Wagner Alves e apresentação sobre educação no trânsito realizada por crianças de quatro e cinco anos do CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil Herbert José de Souza (Betinho).

Foram homenageados o primeiro chefe do Detran em Pimenta Bueno, Alberto Leite e os servidores mais antigos, Maria Gomes Serafim e José Pedro (Pedrinho da Ciretran).

Prefeitos e vereadores de municípios circunvizinhos, vereadores locais, servidores públicos, empresários, comunidade em geral e imprensa prestigiaram a solenidade.

Omégeni Ramos