Um espectador do canal “7 News” de Sidney, Austrália, registrou o momento em que uma cobra devora um wallaby – uma espécie próxima do canguru – por inteiro. A serpente primeiro se enrolou no corpo do animal e depois abocanhou o bicho, se esticando todo para ingeri-lo por completo. O fato aconteceu na cidade de Kuranda, no estado de Queensland.

Reprodução/Facebook/Bernie Worsfold