Com honras militares e muita emoção, policial morta em capotamento é enterrada

O corpo da policial militar Leidiane da Silva Linhares foi enterrado nesta sexta-feira (5), no cemitério Recanto da Paz, em Porto Velho. A cerimônia de adeus foi recheada de sentimento de dor e tristeza por parte dos colegas de corporação, familiares e amigos. O sepultamento contou com honrarias militares.

A policial morreu na tarde de quinta-feira (4), em um acidente de trânsito envolvendo uma viatura da corporação na BR-421, que dá acesso ao município de Buritis e a 16 quilômetros de Ariquemes. Ela retornava da sede do 7º Batalhão para o município de Buritis, onde era lotada, na CPL 986 quando houve um capotamento e morreu no local.

De acordo com a Polícia Militar, o comandante geral da PM, coronel Ênedy Dias de Araújo, determinou ‘honras militares à policial Leidiane Linhares, que tinha em sua vida na caserna, exemplos de honradez e de grandes e relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia. “Descanse em paz, grande guerreira”’.

O comandante geral esteve presente juntamente com o coordenador Regional de Policiamento I, os comandantes do 1º e 8º Batalhões, o chefe do Cecoms, demais oficiais e praças que foram prestar suas últimas homenagens a soldado PM Linhares.