Começa o Arraial Flor do Maracujá, a maior festa junina de Rondônia

A semana começou com festa em Porto Velho. Foi aberta a 36ª edição do Arraial Flor do Maracujá, a maior festa junina de Rondônia e uma das maiores da região norte.O evento que segue até 16 de julho, acontece no Parque dos Tanques.

Para a abertura foi realizada cerimônia oficial com apresentações especiais do Grupo de Carimbó do Centro de Conviência do Idoso (CCI), da Quadrilha Mocidade Independente de Humaitá e ainda da Banda Rabo de Vaca. O prefeito, dr Hildon Chaves, fez questão de participar da primeira noite desta que é considerada uma importante e tradicional manifestação cultural.

O evento que conta com apoio do Governo do Estado e da Prefeitura, é realizado pela Federação de Quadrilhas, Bois-Bumbás e Entidades Folclóricas do estado de Rondônia (Federon), e deve movimentar o turismo e a economia da capital com apresentações de quadrilhas juninas e boi-bumbás. Além de colaborar com o repasse de recursos e com parte da logística, a prefeitura ajudou intermediando o patrocínio de algumas empresas privadas.

“Meus amigos, estar aqui nesse momento pra mim como prefeito em início de mandato tem sabor especial. Nós sentamos com a Federon, começando o governo, sem orçamento para que a prefeitura pudesse ajudar. Ajudamos com o que tínhamos, fomos todos a campo e fomos buscar patrocínio para que hoje pudéssemos estar aqui. Esta festa é de todos nós”, comemorou o prefeito.

Aberto ao público, o Flor ainda traz atrações para crianças com o parquinho e famílias no geral com a comercialização de comidas típicas da época e da região. De acordo a organização, 40 grupos irão se apresentar, mas somente 37 irão competir. “Ele tem que crescer, já é maravilhoso, mas pode crescer muito mais”, comentou dr Hildon, ao lembrar que recentemente a Fundação Cultural fez uma capacitação para que produtores estivessem preparados para captar recursos da Lei Rouanet, fonte de recursos que para o prefeito, não pode ser desprezada.

BARRACA SOLIDÁRIA

Com o início do arraial começaram também as atividades de captação de recursos pela primeira-dama, Ieda Chaves, para a festa do Dia das Crianças. Com uma barraca cedida pela Federon, a primeira-dama e voluntários do gabinete, estão comercializando pratos típicos como vatapá, galinha picante, churrasco, mingau de tapioca, bolos e doces.

Toda a renda arrecadada será aplicada em uma grande festa que será promovida no Dia das Crianças, na Estrada de Ferro Madeira Mamoré. “Ainda teremos um chá em setembro e a doação do salário do prefeito do mês de outubro”, completou Ieda.

