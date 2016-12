Comece por ai, prefeito Hildon! – Valdemir Caldas

Alvíssaras! Anuncia-se a possibilidade de mudanças no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Município de Porto Velho. Comenta-se que é intenção do prefeito diplomado Hildon Chaves (PSDB), como primeira providência, excluir ocupantes de cargos comissionados da assistência médica.

A notícia pode ter tirado o sono dos que veem no Ipam uma mina de ouro inesgotável, mas soou como melodia agradável aos ouvidos de segurados efetivos do Ipam, seus legítimos donos. Afinal, foi para eles que o então prefeito Chiquilito Erse criou a instituição, não para atender comissionados.

A princípio alguém pode imaginar que eu tenho alguma coisa contra comissionados. Não é nada disso. Sou contra, isto sim, aqueles que usam e abusam da assistência médica e, quando são exonerados, deixam dívidas colossais, impedindo, com isso, que o Ipam ofereça serviços médicos de qualidades e, o que é pior, contribuindo para a sua inanição financeira.

Há casos de assessores parlamentares da Câmara, que foram exonerados e não pagaram suas dívidas, deixando um buraco no caixa da assistência médica. Se nada for feito para tampar esse ralo, logo os servidores efetivos ficarão sem atendimento médico. Muitos procedimentos já foram suspensos porque o Ipam não tem como cobri-los.

Enquanto minguas os recursos, aumenta o número de segurados e dependentes. Comece por ai, prefeito, que, certamente, não lhe faltarão o apoio e a solidariedade dos segurados efetivos, que amam o Ipam e sonham com melhores dias para a instituição. Não dê ouvidos às carpideiras da demagogia e do servilismo. Antes, porém, pense no bem-estar do povo.