Comissão de Infraestrutura  aprova requerimento do senador Raupp para inspeção técnica do DNIT nas rodovias do Cone Sul

A Comissão de Infraestrutura do Senado Federal aprovou, no último dia 4, requerimento de autoria do senador Valdir Raupp solicitando a realização de inspeção técnica nos dias 11 e 12 de Maio próximo nas BR´s 435, nos municípios de Pimenteiras, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Vilhena, e também na rodovia 174 – entre os municípios de Vilhena a Juína(MT) para debater as obras dessas obras e da Ferrovia bioceânica entre Sapezal(MT) a Porto Velho(RO).

Essa inspeção técnica nas rodovias do Cone Sul, segundo o senador Raupp complementará as diligências que se realizam hoje e amanhã, em vários trechos da BR-364 e nas rodovias 429 e 425, com a presença do diretor-geral do DNIT nacional, Valter Casemiro.

A visita técnica do Conel Sul será uma ação conjunta da Comissão de Infraestrutura do Senado e da Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados. Vamos convidar prefeitos e vereadores das cidades da região, parlamentares e demais lideranças, além de técnicos do DNIT para essa inspeção técnica, disse o senador Raupp.

Na Comissão de Viação e Transportes da Câmara Federal foi aprovado o requerimento nº 183, de autoria da deputada federal Marinha Raupp propondo que a visita técnica e diligências na região do Cone Sul sejam feitas, em conjunto com a Comissão de Infraestrutura do Senado Federal.

Assim, segundo o senador Raupp e a deputada Marinha Raupp, nesta quinta e sexta-feira, a visita técnica ocorre em trechos da BR-364 e das rodovias 429 e 425, e no mês de Maio, os trabalhos serão concluídos nos municípios do Cone Sul.

A nossa ação é dotar as rodovias rondonienses de condições plenas de trafegabilidade visando oferecer segurança e comodidade aos motoristas de veículos pesados e de passageiros, que circulam diariamente, pelas BR’s que entrecortam o estado. “Eu e a deputada federal Marinha Raupp alocamos recursos no Orçamento da União para que as obras de pavimentação, restauração e conservação das rodovias rondonienses sejam executadas, afirmou o senador Valdir Raupp.

Ribamar Rodrigues