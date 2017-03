Comissão inspeciona trilhos até a comunidade de Santo Antônio

Membros da comissão de engenharia e arquitetura da prefeitura de Porto Velho, ligada ao gabinete do prefeito dr Hildon Chaves, realizaram inspeção nos trilhos da Estrada de Ferro Madeira Mamoré na manhã desta quinta-feira (23), atendendo determinação do chefe do poder executivo municipal. O trabalho servirá de base para elaboração do projeto de revitalização do trecho de sete quilômetros entre a Praça Madeira Mamoré e a igreja de Santo Antônio.

Acompanhada por técnicos da Funcultural, da Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais (CPRM) e integrantes da Defesa Civil Municipal, a comissão percorreu todo trecho a pé. “Nossa missão era fazer o levantamento das coordenadas geográficas, catalogar peças e vagões espalhados ao longo do trajeto, detectar possíveis pontos turísticos, obstáculos e verificar as condições dos trilhos, dentre outros”, pontuou a arquiteta Larissa Pires.

O cenário encontrado não foi dos melhores, um verdadeiro descaso com o patrimônio histórico após décadas de abandono. Larissa informou que parte dos trilhos foi levada pelo desbarrancamento ocorrido no bairro Triângulo e outras estão soterradas, moradias construídas sobre a linha férrea que precisam ser retiradas, vagões e outras peças tomadas pelo mato, entre outros problemas constatados.

Um relatório minucioso sobre o que foi constatado durante a inspeção será elaborado e apresentado à Funcultural até o próximo dia 30. Antes, porém, no dia 28, os técnicos da comissão de arquitetura e engenharia farão uma apresentação prévia ao presidente da Funcultural, Antônio Ocampo Fernandes. “O relatório servirá de base para a confecção do projeto de revitalização daquele trecho”, comentou Pires, acrescentando que, na avaliação dela o projeto é plenamente viável.

De posse do relatório, os técnicos da Funcultural farão o projeto executivo da obra citando minuciosamente tudo o que precisa ser feito para que a “velha Maria Fumaça” volte a circular até a comunidade de Santo Antônio. O projeto ainda deverá contemplar possíveis paradas em pontos turísticos, a exemplo do Cemitério da Candelária.

