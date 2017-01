Comissão vistoria obras em execução nas unidades do Sindsef em Porto Velho

Uma comissão formada por membros do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO, vistoriou as obras que estão sendo executadas na Sede Administrativa, Centro de Formação Sindical, alojamento e sede campestre em Porto Velho. A realização das obras visa adequar os ambientes para proporcionar melhor comodidade e atendimento dos filiados.

Participaram da vistoria, o secretário de Saúde, Abson Praxedes, a secretária de Capital e Interior, Eva Bezerra, o coordenador municipal de Ji-Paraná, Flávio Santos e o secretário da Coordenação de Ji-Paraná, Ildo Mussoi. A visita foi acompanhada pelo engenheiro responsável pelas obras, Evandro de Souza.

Alojamento

A primeira visita aconteceu no alojamento, onde está sendo realizada a adequação da estrutura, com prioridade para atender a acessibilidade de filiados com necessidades especiais. Outro cuidado na reforma é a construção de banheiros nos apartamentos, a ampliação da cozinha e a pintura geral do prédio. Além da oferta de mais dois apartamentos.

A implantação de acessibilidade e adequações no alojamento foi uma necessidade observada pelo secretário Abson Praxedes, que reside em Jaru, sendo o único diretor que utiliza as acomodações do alojamento quando está em Porto Velho. Segundo ele, nessas ocasiões observou a dificuldade que os cadeirantes e idosos enfrentam quando utilizam o alojamento, principalmente por motivo de tratamento de saúde.

Centro de Formação

No prédio do Centro de Formação Sindical, a comitiva inspecionou o andamento da obra de ampliação da quadra multi eventos, da construção do novo palco com camarim, de lanchonete, cozinha, despensa, banheiros e instalação de acessibilidade para pessoas com necessidades especiais.

Sede Campestre

A comitiva esteve ainda na Sede Campestre que está recebendo investimentos em sua estrutura. No local, foram implantadas piscinas adulto e infantil; rampa de acessibilidade; campo de futebol; playground; adequação do espaço gourmet com churrasqueira, criação de bosque e construção de casa para caseiro.

Sede Administrativa

O andamento da reforma geral na Sede Administrativa também foi vistoriado. No local estão sendo executados reparos na parte elétrica e estrutural, benfeitorias no auditório, recepção e salas das secretarias.

Com as melhorias, o Sindsef pretende impulsionar a utilização, pelos filiados, dos espaços de lazer disponíveis no Centro de Formação e na Sede Campestre. Além de oferecer boas acomodações no alojamento e instalações de qualidade no momento de atendimento ao filiado na Sede Administrativa.

Assessoria de Imprensa