Comitiva com Senador Valdir Raupp inspeciona rodovias federais em Rondônia

Uma comitiva montada pelo senador Valdir Raupp (PMDB), a deputada federal Marinha Raupp, do mesmo partido, e técnicos do DNIT (Departamento de Infraestrutura e Transporte), realizou no início da manhã da última sexta-feira (07) uma inspeção pela BR-364, que saiu de Ji-Paraná até Presidente Médici, seguindo pela BR-429 até o Município de Costa Marques.

Durante o percurso, o senador mostrou a realidade que se encontram as rodovias federais dentro do Estado para o diretor-geral do DNIT, Valter Casimiro Silveira.

“Ainda tem muitas obras em andamento e a nossa previsão é que nesse verão todas elas sejam concluídas. Percorremos a 425, de Guajará até Abunã, onde visitamos o local que será construído o porto de Guajará-Mirim, a ponte binacional e a ponte do Abunã, esta que já está mais da metade construída e que deverá estar pronta até o final de 2018. A construção dessa ponte é de suma importância para Rondônia e Acre”, disse.

A vistoria foi encerrada na obra inacabada do Trevo da Avenida Campos Sales com BR-364, na Zona Sul. Muito otimista, Raupp apontou que espera que a conclusão dessa obra seja feita ainda nesse verão.

Para Valter Casimiro Silveira, diretor do DNIT, essa obra precisa ser concluída o quanto antes, pois há tempos ela vem causando sérios transtornos aos portovelhenses, que precisam passar por ela. Sobre a expedição, Valter demonstrou satisfação, pois só assim pôde ver de perto a realidade das rodovias no Estado.



“A população pode ficar tranquila, nossos planos é já no mês de maio, estarmos apertando o ‘start’ para o início desses trabalhos haja vista que essa é uma rodovia muito importante para o escoamento da produção agrícola para o porto da capital”, finalizou.

